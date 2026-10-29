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FTSE 100-Performance

Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Der FTSE 100 steigt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
24.89 EUR 0.72 EUR 2.98 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.72 EUR -0.26 EUR -6.53 %
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Diageo plc
20.55 EUR -0.16 EUR -0.77 %
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GSK PLC Registered Shs
21.56 EUR -0.59 EUR -2.66 %
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Haleon PLC
3.74 EUR -0.74 EUR -16.52 %
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Lloyds Banking Group
1.19 EUR -0.06 EUR -5.12 %
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London Stock Exchange (LSE)
113.90 EUR 2.20 EUR 1.97 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.48 EUR 0.01 EUR 0.15 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.17 EUR 1.53 EUR 3.28 %
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St.James's Place PLC
13.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Standard Chartered plc
24.88 EUR -0.27 EUR -1.07 %
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WPP 2012 PLC
4.54 EUR -0.02 EUR -0.44 %
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Indizes
FTSE 100
10,739.30 GBP 44.80 GBP 0.42 %
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Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,53 Prozent auf 10.751,35 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent leichter bei 10.694,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.694,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.694,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.773,70 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,565 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 10.636,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.756,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,04 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 3,71 Prozent auf 3,98 GBP), BAE Systems (+ 3,11 Prozent auf 20,88 GBP), Standard Chartered (+ 3,05 Prozent auf 21,31 GBP), Melrose Industries (+ 2,55 Prozent auf 4,75 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,49 Prozent auf 94,15 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Haleon (-15,81 Prozent auf 3,15 GBP), Lloyds Banking Group (-4,54 Prozent auf 0,99 GBP), StJamess Place (-3,68 Prozent auf 10,73 GBP), Diageo (-1,70 Prozent auf 17,08 GBP) und GSK (-1,39 Prozent auf 18,06 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 160.186.361 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 268,802 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14:36 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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