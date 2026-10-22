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LSE-Handel im Blick

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

In London ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
45.18 EUR -1.48 EUR -3.17 %
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Antofagasta plc
38.19 EUR -1.07 EUR -2.73 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
149.00 EUR -4.00 EUR -2.61 %
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Barratt Developments PLC
3.76 EUR -0.02 EUR -0.53 %
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BT Group plc
2.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Endeavour Mining PLC
48.88 EUR 0.12 EUR 0.25 %
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Fresnillo PLC
30.68 EUR -1.00 EUR -3.16 %
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HSBC Holdings plc
16.50 EUR -0.12 EUR -0.71 %
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IG Group Holdings PLC
11.00 EUR -0.31 EUR -2.74 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.92 EUR 0.04 EUR 0.84 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR 0.01 EUR 0.75 %
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London Stock Exchange (LSE)
108.60 EUR 3.15 EUR 2.99 %
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Rentokil Initial PlcShs
3.98 EUR 0.24 EUR 6.27 %
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Smith & Nephew plc
12.90 EUR -0.10 EUR -0.77 %
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Indizes
FTSE 100
10,742.20 GBP -10.68 GBP -0.1 %
News | Analysen

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,02 Prozent aufwärts auf 10.754,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,251 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.752,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.752,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.669,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.756,18 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.708,33 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 10.716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.515,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7,44 Prozent auf 94,44 GBP), Rentokil Initial (+ 5,91 Prozent auf 3,33 GBP), IG Group (+ 2,90 Prozent auf 9,58 GBP), BT Group (+ 2,80 Prozent auf 2,12 GBP) und Smith Nephew (+ 1,79 Prozent auf 11,08 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-4,77 Prozent auf 25,07 GBP), Anglo American (-4,64 Prozent auf 36,62 GBP), Antofagasta (-4,37 Prozent auf 30,83 GBP), Endeavour Mining (-3,40 Prozent auf 39,81 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,86 Prozent auf 4,08 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.567.873 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,969 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.12.23 Anglo American Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.08.23 Anglo American Overweight Barclays Capital
01.08.22 Anglo American Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.16 Anglo American overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.15 Anglo American neutral Independent Research GmbH

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