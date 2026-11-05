Pluszeichen in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind

FTSE 100-Entwicklung

05.11.26 15:57 Uhr

Für den FTSE 100 geht es aktuell aufwärts.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 10.899,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,232 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10.829,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.829,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.828,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.948,24 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.497,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.888,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.777,08 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,53 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 6,27 Prozent auf 40,15 GBP), Airtel Africa (+ 3,45 Prozent auf 2,88 GBP), Croda International (+ 3,38 Prozent auf 37,35 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,32 Prozent auf 178,90 USD) und Fresnillo (+ 3,20 Prozent auf 25,26 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Coca-Cola HBC (-12,28 Prozent auf 43,28 GBP), BAE Systems (-5,63 Prozent auf 18,76 GBP), Metlen Energy Metals (-2,83 Prozent auf 47,42 EUR), Computacenter (-2,11 Prozent auf 47,22 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,86 Prozent auf 14,79 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 42.231.587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262,769 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net