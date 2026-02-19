Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt am Mittag

Index-Performance im Blick

Am Freitag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,63 Prozent auf 10.694,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,106 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10.627,04 Punkten in den Handel, nach 10.627,04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.713,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.626,69 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.126,78 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.527,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8.662,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.715,77 Punkten. Bei 9.951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 2,40 Prozent auf 1,90 GBP), Diageo (+ 2,19 Prozent auf 18,21 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,99 Prozent auf 1,04 GBP), Barclays (+ 1,96 Prozent auf 4,77 GBP) und Fresnillo (+ 1,91 Prozent auf 39,40 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BP (-1,52 Prozent auf 4,72 GBP), easyJet (-0,44 Prozent auf 4,73 GBP), Rightmove (-0,44 Prozent auf 4,29 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,42 Prozent auf 16,33 GBP) und Intermediate Capital Group (-0,35 Prozent auf 17,22 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.917.972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 275,461 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net