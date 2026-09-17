Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Index-Performance

17.09.26 09:27 Uhr

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am vierten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,52 Prozent fester bei 10.744,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,180 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,007 Prozent höher bei 10.689,27 Punkten in den Handel, nach 10.688,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.748,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.688,91 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,877 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 10.720,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der FTSE 100 10.508,61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.208,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,97 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Next (+ 2,03 Prozent auf 148,55 GBP), Kingfisher (+ 1,83 Prozent auf 3,06 GBP), Melrose Industries (+ 1,77 Prozent auf 4,88 GBP), Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 14,65 GBP) und Aberdeen Group (+ 1,51 Prozent auf 2,43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Marks Spencer (-0,89 Prozent auf 3,68 GBP), Reckitt Benckiser Group (-0,67 Prozent auf 50,22 GBP), BP (-0,37 Prozent auf 5,65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,36 Prozent auf 35,64 GBP) und Vodafone Group (-0,34 Prozent auf 1,31 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1.826.999 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 301,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net