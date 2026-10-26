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NASDAQ Composite-Entwicklung

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite stieg zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.78 USD -0.02 USD -2.11 %
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Amkor Technology Inc.
32.59 EUR -2.54 EUR -7.23 %
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AXT Inc.
47.54 EUR -0.23 EUR -0.48 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.09 EUR 0.02 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.75 EUR 0.50 EUR 6.06 %
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CRESUD S.A. (spons. ADRs)
9.55 EUR -0.55 EUR -5.45 %
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Elbit Systems Ltd.
690.00 EUR 50.50 EUR 7.90 %
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Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
32.20 EUR 0.20 EUR 0.62 %
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JetBlue Airways Corp.
2.14 EUR -0.21 EUR -8.82 %
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NVIDIA Corp.
193.52 EUR 4.90 EUR 2.60 %
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SIGA Technologies Inc.
3.16 USD 0.04 USD 1.12 %
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Synopsys Inc.
408.50 EUR 30.50 EUR 8.07 %
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TTM Technologies Inc.
73.22 EUR 4.52 EUR 6.58 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,169.38 USD 214.04 USD 0.82 %
News | Analysen

Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent nach oben auf 26.169,38 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent stärker bei 26.026,86 Punkten, nach 25.955,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.986,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.306,83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27.068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.975,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.204,87 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,63 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 8,05 Prozent auf 56,27 USD), TTM Technologies (+ 6,73 Prozent auf 85,50 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,45 Prozent auf 1,32 USD), Elbit Systems (+ 5,80 Prozent auf 777,96 USD) und Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil JetBlue Airways (-9,71 Prozent auf 2,37 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,75 Prozent auf 35,35 USD), Amkor Technology (-6,34 Prozent auf 36,81 USD), Consumer Portfolio Services (-6,06 Prozent auf 9,30 USD) und CRESUD (-5,76 Prozent auf 10,79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27.486.155 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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