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S&P 500-Performance

Pluszeichen in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Pluszeichen in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Altria Inc.
59.18 EUR -7.18 EUR -10.82 %
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Apple Inc.
289.10 EUR -5.65 EUR -1.92 %
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
151.05 EUR 3.70 EUR 2.51 %
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Cerebras Systems Inc
203.07 USD 33.68 USD 19.88 %
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EMCOR Group Inc.
609.60 EUR -4.00 EUR -0.65 %
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L3Harris Technologies
228.20 EUR -35.10 EUR -13.33 %
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262.20 EUR 42.25 EUR 19.21 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
464.55 EUR -45.45 EUR -8.91 %
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Micron Technology Inc.
759.40 EUR 110.40 EUR 17.01 %
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Norwegian Cruise Line Ltd
18.72 USD -2.03 USD -9.78 %
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NVIDIA Corp.
168.42 EUR 2.20 EUR 1.32 %
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Ralph Lauren Corp (A)
327.70 EUR 5.20 EUR 1.61 %
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1,100.00 EUR 205.00 EUR 22.91 %
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Western Union Company
7.12 EUR -0.06 EUR -0.84 %
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Indizes
S&P 500
7,437.63 USD 121.48 USD 1.66 %
News | Analysen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,66 Prozent stärker bei 7.437,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,952 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,916 Prozent auf 7.383,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.316,15 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.370,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.448,75 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,356 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.499,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.209,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, lag der S&P 500 bei 6.362,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,44 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 25,99 Prozent auf 1.279,96 USD), Cerebras Systems (+ 19,88 Prozent auf 203,07 USD), EMCOR Group (+ 19,32 Prozent auf 802,37 USD), Micron Technology (+ 18,36 Prozent auf 874,66 USD) und Lam Research (+ 17,98 Prozent auf 297,72 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil CH Robinson Worldwide (-15,44 Prozent auf 146,92 USD), Norwegian Cruise Line (-9,78 Prozent auf 18,72 USD), Altria (-9,32 Prozent auf 67,94 USD), L3Harris Technologies (-8,61 Prozent auf 271,90 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-7,95 Prozent auf 539,03 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 40.038.494 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG