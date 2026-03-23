Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagmittag steigen

Index-Bewegung

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones aktuell.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,19 Prozent höher bei 46.297,64 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17,697 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,876 Prozent auf 45.803,82 Punkte an der Kurstafel, nach 46.208,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46.400,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45.769,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49.174,50 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.12.2025, den Stand von 48.731,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.583,32 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent nach. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.369,39 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2,07 Prozent auf 716,22 USD), Walmart (+ 2,00 Prozent auf 123,13 USD), Cisco (+ 1,88 Prozent auf 80,30 USD), Nike (+ 1,76 Prozent auf 53,64 USD) und Verizon (+ 1,74 Prozent auf 51,46 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5,54 Prozent auf 184,36 USD), IBM (-3,20 Prozent auf 240,49 USD), Microsoft (-2,56 Prozent auf 373,18 USD), Amazon (-1,18 Prozent auf 207,66 USD) und Boeing (-0,85 Prozent auf 196,73 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.600.775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,677 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net