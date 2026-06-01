Pluszeichen in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Index-Bewegung

Das macht der Dow Jones aktuell.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,23 Prozent höher bei 51.195,70 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,651 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,161 Prozent fester bei 51.161,10 Punkten in den Handel, nach 51.078,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50.829,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.278,08 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.499,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Wert von 48.904,78 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 42.305,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51.278,08 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 5,03 Prozent auf 127,44 USD), Caterpillar (+ 4,64 Prozent auf 905,50 USD), Apple (+ 2,14 Prozent auf 312,85 USD), Goldman Sachs (+ 1,91 Prozent auf 1.068,66 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,96 Prozent auf 299,44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-5,66 Prozent auf 197,73 USD), Nike (-4,31 Prozent auf 43,95 USD), Microsoft (-3,50 Prozent auf 444,42 USD), Boeing (-2,57 Prozent auf 218,53 USD) und Visa (-2,15 Prozent auf 315,84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19.619.673 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,386 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,63 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net