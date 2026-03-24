Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

Dow Jones-Kursentwicklung

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,66 Prozent fester bei 46.429,49 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17,871 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,052 Prozent leichter bei 46.099,86 Punkten, nach 46.124,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.196,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.718,42 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 49.482,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der Dow Jones bei 48.731,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.587,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,04 Prozent zurück. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.369,39 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 2,63 Prozent auf 321,95 USD), Merck (+ 2,58 Prozent auf 119,37 USD), Amazon (+ 2,16 Prozent auf 211,71 USD), NVIDIA (+ 1,99 Prozent auf 178,68 USD) und Johnson Johnson (+ 1,98 Prozent auf 239,93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Verizon (-1,06 Prozent auf 50,37 USD), Nike (-0,95 Prozent auf 52,98 USD), Travelers (-0,83 Prozent auf 290,59 USD), Chevron (-0,79 Prozent auf 205,15 USD) und UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 270,55 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.670.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,671 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist mit 10,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net