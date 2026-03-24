DAX22.957 +1,4%Est505.649 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +1,2%Nas21.930 +0,8%Bitcoin61.448 +1,1%Euro1,1561 -0,5%Öl102,2 +2,3%Gold4.522 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX letztlich stark -- US-Börsen höher -- Tesla, BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008 Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones-Kursentwicklung

Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

25.03.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus | finanzen.net

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
182,56 EUR 3,28 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
177,26 EUR -0,16 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
208,80 EUR 1,60 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
207,00 EUR 3,10 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
102,00 EUR 2,50 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
45,93 EUR -0,74 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,46 EUR 1,92 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
270,70 EUR 0,55 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
251,40 EUR -2,90 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
233,00 EUR -2,35 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
43,53 EUR -0,86 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.429,5 PKT 305,4 PKT 0,66%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,66 Prozent fester bei 46.429,49 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17,871 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,052 Prozent leichter bei 46.099,86 Punkten, nach 46.124,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.196,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.718,42 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 49.482,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der Dow Jones bei 48.731,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.587,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,04 Prozent zurück. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.369,39 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 2,63 Prozent auf 321,95 USD), Merck (+ 2,58 Prozent auf 119,37 USD), Amazon (+ 2,16 Prozent auf 211,71 USD), NVIDIA (+ 1,99 Prozent auf 178,68 USD) und Johnson Johnson (+ 1,98 Prozent auf 239,93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Verizon (-1,06 Prozent auf 50,37 USD), Nike (-0,95 Prozent auf 52,98 USD), Travelers (-0,83 Prozent auf 290,59 USD), Chevron (-0,79 Prozent auf 205,15 USD) und UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 270,55 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.670.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,671 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist mit 10,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen