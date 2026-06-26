Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus

Dow Jones aktuell

Für den Dow Jones ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,59 Prozent stärker bei 52.182,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,714 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,139 Prozent schwächer bei 51.803,77 Punkten, nach 51.876,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.311,63 Punkte, das Tagestief hingegen 51.949,54 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 29.05.2026, mit 51.032,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 45.166,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der Dow Jones mit 43.819,27 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,85 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 52.655,66 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 4,96 Prozent auf 351,28 USD), Caterpillar (+ 3,58 Prozent auf 1.033,19 USD), Cisco (+ 3,45 Prozent auf 117,70 USD), Amazon (+ 3,20 Prozent auf 240,14 USD) und IBM (+ 2,35 Prozent auf 278,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,89 Prozent auf 419,82 USD), Chevron (-1,51 Prozent auf 168,47 USD), Microsoft (-1,18 Prozent auf 368,57 USD), Boeing (-1,18 Prozent auf 214,69 USD) und 3M (-0,96 Prozent auf 162,43 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 38.879.680 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,19 erwartet. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net