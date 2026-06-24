Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Dow Jones-Kursverlauf

Beim Dow Jones standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 51.920,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,363 Prozent auf 51.660,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51.848,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.655,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51.857,78 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,709 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50.579,70 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 46.429,49 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 42.982,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,31 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.655,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 6,29 Prozent auf 1.057,01 USD), Merck (+ 4,02 Prozent auf 125,45 USD), UnitedHealth (+ 2,40 Prozent auf 415,53 USD), Sherwin-Williams (+ 1,79 Prozent auf 339,08 USD) und Honeywell (+ 1,68 Prozent auf 231,24 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Apple (-6,12 Prozent auf 275,15 USD), Microsoft (-3,46 Prozent auf 352,83 USD), McDonalds (-3,41 Prozent auf 264,54 USD), Amazon (-3,10 Prozent auf 227,01 USD) und Walt Disney (-3,04 Prozent auf 98,05 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.095.628 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,23 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net