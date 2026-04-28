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Dow Jones-Kursentwicklung

Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

30.04.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain | finanzen.net

So performte der Dow Jones schlussendlich.

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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.652,1 PKT 790,3 PKT 1,62%
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Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,62 Prozent fester bei 49.652,14 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,751 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,618 Prozent stärker bei 49.163,78 Punkten, nach 48.861,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 48.762,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.753,26 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 45.216,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der Dow Jones noch bei 48.892,47 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40.669,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 9,88 Prozent auf 890,11 USD), Walmart (+ 3,06 Prozent auf 131,93 USD), Verizon (+ 3,05 Prozent auf 48,03 USD), Amgen (+ 2,43 Prozent auf 346,25 USD) und Walt Disney (+ 2,42 Prozent auf 103,75 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD), Microsoft (-3,93 Prozent auf 407,78 USD), Salesforce (-2,59 Prozent auf 176,53 USD), Merck (-1,60 Prozent auf 109,18 USD) und Visa (-1,50 Prozent auf 329,84 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 64.933.335 Aktien gehandelt. Mit 4,439 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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