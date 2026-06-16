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Dow Jones-Performance im Fokus

Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus

16.06.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus | finanzen.net

Der Dow Jones notierte zum Handelsschluss im Plus.

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Dow Jones 30 Industrial
51.999,7 PKT 328,6 PKT 0,64%
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Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent fester bei 51.999,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,828 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,593 Prozent auf 51.364,55 Punkte an der Kurstafel, nach 51.671,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.190,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.712,63 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der Dow Jones 49.526,17 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der Dow Jones 46.946,41 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der Dow Jones 42.515,09 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent aufwärts. 52.190,29 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit JPMorgan Chase (+ 3,68 Prozent auf 331,14 USD), Visa (+ 2,87 Prozent auf 333,12 USD), 3M (+ 2,15 Prozent auf 161,63 USD), American Express (+ 1,60 Prozent auf 340,74 USD) und Procter Gamble (+ 1,35 Prozent auf 152,49 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-2,37 Prozent auf 207,41 USD), Salesforce (-1,73 Prozent auf 161,71 USD), Microsoft (-1,48 Prozent auf 393,83 USD), UnitedHealth (-0,82 Prozent auf 407,65 USD) und Coca-Cola (-0,78 Prozent auf 80,28 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41.800.684 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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