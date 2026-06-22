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Index-Performance im Fokus

Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

23.06.26 18:00 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen | finanzen.net

Der Dow Jones kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 51.757,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,305 Prozent auf 51.555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51.712,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51.301,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 51.809,84 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 50.579,70 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 46.208,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42.581,78 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,98 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 52.281,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4,53 Prozent auf 263,65 USD), Sherwin-Williams (+ 3,11 Prozent auf 326,74 USD), Walmart (+ 2,39 Prozent auf 119,98 USD), Verizon (+ 2,34 Prozent auf 46,42 USD) und Procter Gamble (+ 2,11 Prozent auf 150,79 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-3,65 Prozent auf 984,96 USD), NVIDIA (-3,48 Prozent auf 201,39 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 42,44 USD), Honeywell (-1,55 Prozent auf 224,58 USD) und Cisco (-1,18 Prozent auf 120,10 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.412.117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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