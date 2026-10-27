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Dow Jones-Performance im Blick

Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge

Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge

Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
285.25 EUR 4.65 EUR 1.66 %
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Amazon
228.40 EUR 5.95 EUR 2.67 %
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Boeing Co.
152.58 EUR -17.10 EUR -10.08 %
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Caterpillar Inc.
639.80 EUR 21.20 EUR 3.43 %
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Chevron Corp.
204.95 EUR -2.20 EUR -1.06 %
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Cisco Inc.
100.32 EUR 1.33 EUR 1.34 %
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Goldman Sachs
821.00 EUR 20.00 EUR 2.50 %
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Microsoft Corp.
476.95 EUR 1.25 EUR 0.26 %
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Nike Inc.
33.75 EUR 0.09 EUR 0.27 %
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NVIDIA Corp.
195.42 EUR 1.90 EUR 0.98 %
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Salesforce
217.20 EUR -4.05 EUR -1.83 %
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Sherwin-Williams Co.
301.10 EUR -2.40 EUR -0.79 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
357.80 EUR 5.20 EUR 1.47 %
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Visa Inc.
355.35 EUR -5.75 EUR -1.59 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,416.47 USD 54.89 USD 0.1 %
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Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent aufwärts auf 52.377,25 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,872 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,079 Prozent leichter bei 52.320,45 Punkten, nach 52.361,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52.231,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.477,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.828,62 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 52.210,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47.544,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,26 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,86 Prozent auf 711,95 USD), Goldman Sachs (+ 2,20 Prozent auf 912,92 USD), Amazon (+ 2,09 Prozent auf 254,30 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,34 Prozent auf 318,41 USD) und Cisco (+ 1,04 Prozent auf 111,39 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-10,10 Prozent auf 169,30 USD), Salesforce (-2,57 Prozent auf 241,25 USD), Sherwin-Williams (-1,74 Prozent auf 329,32 USD), Chevron (-1,42 Prozent auf 228,72 USD) und Visa (-1,41 Prozent auf 398,47 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.089.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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