Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge
Das macht der Dow Jones.
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Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 52.310,23 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,336 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,589 Prozent auf 51.916,79 Punkte an der Kurstafel, nach 52.224,64 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52.148,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52.511,21 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,298 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der Dow Jones 51.712,71 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.490,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44.502,44 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53.289,30 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3,27 Prozent auf 214,07 USD), Boeing (+ 1,91 Prozent auf 208,71 USD), Johnson Johnson (+ 1,41 Prozent auf 254,14 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 127,81 USD) und Procter Gamble (+ 1,07 Prozent auf 149,68 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-4,11 Prozent auf 163,07 USD), Microsoft (-2,53 Prozent auf 387,70 USD), Nike (-2,28 Prozent auf 41,98 USD), Amazon (-1,85 Prozent auf 242,97 USD) und IBM (-1,57 Prozent auf 207,19 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14.444.578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,311 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Chevron-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,74 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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