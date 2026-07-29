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Kursentwicklung

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
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Dow Jones 30 Industrial
52,208.06 USD 613.92 USD 1.19 %
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Am Donnerstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,19 Prozent im Plus bei 52.208,06 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 23,946 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 2,09 Prozent fester bei 52.674,21 Punkten in den Handel, nach 51.594,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.266,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.655,52 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,066 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.319,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.652,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44.461,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,91 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 15,51 Prozent auf 451,10 USD), Goldman Sachs (+ 4,50 Prozent auf 1.024,86 USD), Amazon (+ 3,90 Prozent auf 235,50 USD), Caterpillar (+ 3,38 Prozent auf 809,14 USD) und Boeing (+ 3,22 Prozent auf 220,90 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,07 Prozent auf 180,71 USD), Johnson Johnson (-3,66 Prozent auf 255,82 USD), Travelers (-3,35 Prozent auf 375,99 USD), Home Depot (-3,33 Prozent auf 289,10 EUR) und Walmart (-2,73 Prozent auf 111,10 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 40.038.494 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,362 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 3,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Chevron-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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