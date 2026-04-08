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NYSE-Handel im Blick

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

09.04.26 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich | finanzen.net

Der Dow Jones machte letztendlich Gewinne.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.185,8 PKT 275,9 PKT 0,58%
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Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 17,908 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,94 Prozent schwächer bei 46.978,17 Punkten, nach 47.909,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47.690,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48.323,95 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 3,69 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der Dow Jones mit 47.740,80 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Stand von 49.504,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40.608,45 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,406 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 5,60 Prozent auf 233,65 USD), Nike (+ 2,02 Prozent auf 44,00 USD), Caterpillar (+ 2,01 Prozent auf 787,07 USD), Amgen (+ 1,66 Prozent auf 355,60 USD) und Honeywell (+ 1,54 Prozent auf 236,06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,13 Prozent auf 170,85 USD), IBM (-1,89 Prozent auf 237,18 USD), Chevron (-1,31 Prozent auf 190,36 USD), Cisco (-0,63 Prozent auf 83,17 USD) und Verizon (-0,54 Prozent auf 47,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29.503.084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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