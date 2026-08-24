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Dow Jones-Kursverlauf

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Der Dow Jones verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
172.32 EUR -1.86 EUR -1.07 %
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Goldman Sachs
887.80 EUR 2.60 EUR 0.29 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
198.98 EUR -0.68 EUR -0.34 %
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McDonald's Corp.
231.40 EUR -2.10 EUR -0.90 %
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Merck Co.
132.60 EUR 3.24 EUR 2.50 %
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Nike Inc.
33.87 EUR -1.33 EUR -3.78 %
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NVIDIA Corp.
182.30 EUR 3.48 EUR 1.95 %
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Salesforce
177.60 EUR -1.76 EUR -0.98 %
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Sherwin-Williams Co.
296.80 EUR 1.60 EUR 0.54 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
314.10 EUR 4.50 EUR 1.45 %
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UnitedHealth Inc.
340.60 EUR -1.20 EUR -0.35 %
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Walmart
90.00 EUR -0.80 EUR -0.88 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,577.40 USD 160.24 USD 0.3 %
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Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,30 Prozent fester bei 53.577,40 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,406 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,291 Prozent auf 53.261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 53.417,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 53.675,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53.386,37 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 51.947,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50.579,70 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 45.282,47 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,74 Prozent zu Buche. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 3,84 Prozent auf 156,45 USD), NVIDIA (+ 2,19 Prozent auf 213,05 USD), Goldman Sachs (+ 2,18 Prozent auf 1.058,88 USD), IBM (+ 1,36 Prozent auf 234,19 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,07 Prozent auf 350,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-3,12 Prozent auf 39,48 USD), McDonalds (-1,63 Prozent auf 268,10 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 205,69 USD), Chevron (-1,58 Prozent auf 199,89 USD) und Walmart (-1,04 Prozent auf 105,38 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27.184.223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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