Pluszeichen in New York: nachmittags Gewinne im S&P 500

S&P 500-Kursverlauf

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,58 Prozent aufwärts auf 7.563,91 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,386 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,042 Prozent tiefer bei 7.517,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.520,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.508,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.566,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.138,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.878,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der S&P 500 bei 5.888,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.566,63 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 18,44 Prozent auf 113,55 USD), Best Buy (+ 18,38 Prozent auf 76,40 USD), Agilent Technologies (+ 18,37 Prozent auf 137,12 USD), Hormel Foods (+ 12,83 Prozent auf 23,65 USD) und Super Micro Computer (+ 10,08 Prozent auf 42,04 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Synopsys (-8,69 Prozent auf 480,20 USD), Cerebras Systems (-7,83 Prozent auf 246,00 USD), Tyson Foods (-4,88 Prozent auf 62,80 USD), Norfolk Southern (-4,77 Prozent auf 310,15 USD) und The Trade Desk A (-4,17 Prozent auf 21,36 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13.193.237 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net