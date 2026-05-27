DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -1,9%Nas26.905 +0,9%Bitcoin63.097 -1,3%Euro1,1647 +0,2%Öl94,20 -0,8%Gold4.499 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street uneins -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursverlauf

Pluszeichen in New York: nachmittags Gewinne im S&P 500

28.05.26 20:02 Uhr
Pluszeichen in New York: nachmittags Gewinne im S&P 500 | finanzen.net

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilent Technologies Inc.
117,60 EUR 18,28 EUR 18,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Best Buy Co. Inc.
63,20 EUR 9,22 EUR 17,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
246,20 USD -20,70 USD -7,76%
Charts|News|Analysen
Dollar Tree Inc
97,58 EUR 15,43 EUR 18,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gartner Inc.
136,40 EUR 1,70 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hormel Foods Corp.
20,30 EUR 2,44 EUR 13,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Norfolk Southern Corp.
278,80 EUR 4,10 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
184,32 EUR 1,20 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
35,70 EUR 2,98 EUR 9,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
441,50 EUR -20,50 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
18,31 EUR -0,86 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tyson Foods Inc.
56,46 EUR 0,92 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7,03 EUR 0,05 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.561,9 PKT 41,5 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,58 Prozent aufwärts auf 7.563,91 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,386 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,042 Prozent tiefer bei 7.517,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.520,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.508,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.566,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.138,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.878,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der S&P 500 bei 5.888,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.566,63 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar Tree (+ 18,44 Prozent auf 113,55 USD), Best Buy (+ 18,38 Prozent auf 76,40 USD), Agilent Technologies (+ 18,37 Prozent auf 137,12 USD), Hormel Foods (+ 12,83 Prozent auf 23,65 USD) und Super Micro Computer (+ 10,08 Prozent auf 42,04 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Synopsys (-8,69 Prozent auf 480,20 USD), Cerebras Systems (-7,83 Prozent auf 246,00 USD), Tyson Foods (-4,88 Prozent auf 62,80 USD), Norfolk Southern (-4,77 Prozent auf 310,15 USD) und The Trade Desk A (-4,17 Prozent auf 21,36 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13.193.237 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilent Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen