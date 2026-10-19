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NASDAQ-Handel im Fokus

Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Montagnachmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.56 USD -0.18 USD -6.73 %
Charts | News | Analysen
Amazon
233.95 EUR 12.15 EUR 5.48 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.36 USD -0.18 USD -3.96 %
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AXT Inc.
53.72 EUR 5.44 EUR 11.27 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.24 EUR -0.04 EUR -3.12 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR 0.05 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen
Covenant Transport Inc.
27.80 EUR 0.40 EUR 1.46 %
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FormFactor Inc.
94.88 EUR 3.18 EUR 3.47 %
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NVIDIA Corp.
193.86 EUR 2.68 EUR 1.40 %
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Rambus Inc.
83.56 EUR 1.06 EUR 1.28 %
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Resources Connection Inc.
2.24 EUR 0.02 EUR 0.90 %
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SIGA Technologies Inc.
3.15 USD -0.02 USD -0.63 %
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Silgan Holdings Inc.
33.40 EUR 0.40 EUR 1.21 %
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Werner Enterprises Inc.
29.20 EUR -0.40 EUR -1.35 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,462.48 USD 322.44 USD 1.23 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent fester bei 26.466,74 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,977 Prozent auf 26.395,29 Punkte an der Kurstafel, nach 26.140,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.344,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.613,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.522,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25.520,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.679,97 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,91 Prozent nach oben. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 11,39 Prozent auf 57,33 USD), Silgan (+ 8,20 Prozent auf 40,90 USD), FormFactor (+ 6,04 Prozent auf 111,35 USD), Rambus (+ 5,32 Prozent auf 91,89 USD) und Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AmeriServ Financial (-6,83 Prozent auf 4,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,55 Prozent auf 2,57 USD), Werner Enterprises (-5,58 Prozent auf 30,98 USD), Covenant Transport (-5,01 Prozent auf 29,18 USD) und Comtech Telecommunications (-4,68 Prozent auf 1,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 11.072.109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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