Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag stärker

NASDAQ 100 aktuell

30.07.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 2,93 Prozent höher bei 27.988,40 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 2,07 Prozent auf 27.755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27.192,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 27.686,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.111,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30.276,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27.452,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.345,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,04 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 28,45 Prozent auf 190,39 USD), CoreWeave (+ 23,50 Prozent auf 75,11 USD), Sandisk (+ 21,86 Prozent auf 1.238,00 USD), Lam Research (+ 18,45 Prozent auf 298,92 USD) und Astera Labs (+ 16,07 Prozent auf 289,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Alnylam Pharmaceuticals (-29,24 Prozent auf 202,80 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8,91 Prozent auf 533,43 USD), Workday (-8,37 Prozent auf 153,94 USD), Intuit (-6,91 Prozent auf 310,11 USD) und Adobe (-6,21 Prozent auf 247,06 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Microsoft-Aktie aufweisen. 14.767.926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,362 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net