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Index-Performance im Fokus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

15.04.26 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Indizes
NASDAQ 100
26.204,6 PKT 362,6 PKT 1,40%
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Am Mittwoch erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,40 Prozent auf 26.204,58 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,067 Prozent fester bei 25.859,19 Punkten, nach 25.842,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25.828,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.214,57 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 24.380,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.547,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18.830,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26.214,57 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 10,53 Prozent auf 66,00 USD), Datadog A (+ 9,49 Prozent auf 121,06 USD), Zoom Communications (+ 8,05 Prozent auf 89,03 USD), Tesla (+ 7,62 Prozent auf 391,95 USD) und AppLovin (+ 7,18 Prozent auf 464,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen KLA-Tencor (-2,66 Prozent auf 1.748,11 USD), Lam Research (-2,66 Prozent auf 265,16 USD), Old Dominion Freight Line (-2,48 Prozent auf 205,19 USD), ASML (-2,41 Prozent auf 1.481,77 USD) und Baker Hughes (-2,31 Prozent auf 60,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 42.512.247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,903 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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