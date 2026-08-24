Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus
Das machte das Börsenbarometer in New York am Dienstag zum Handelsende.
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Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,64 Prozent fester bei 29.209,23 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,717 Prozent auf 29.231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29.023,18 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 29.077,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.338,77 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28.128,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 29.481,64 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.425,60 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 6,67 Prozent auf 885,57 USD), Nebius (+ 5,24 Prozent auf 221,97 USD), Cadence Design Systems (+ 5,06 Prozent auf 331,90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,91 Prozent auf 479,18 USD) und Marvell Technology (+ 4,84 Prozent auf 240,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Thomson Reuters (-3,90 Prozent auf 104,38 USD), Intuit (-3,37 Prozent auf 357,46 USD), Palo Alto Networks (-3,13 Prozent auf 339,90 USD), CrowdStrike (-2,78 Prozent auf 185,38 USD) und Diamondback Energy (-2,78 Prozent auf 199,89 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27.184.223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,459 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
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