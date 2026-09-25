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NASDAQ 100 im Blick

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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Indizes
NASDAQ 100
30,608.13 USD 129.28 USD 0.42 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,42 Prozent auf 30.608,13 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent stärker bei 30.517,46 Punkten, nach 30.478,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.667,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.413,58 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.209,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.440,32 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 24.397,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,43 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Microchip Technology (+ 5,36 Prozent auf 78,69 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Datadog A (+ 4,36 Prozent auf 268,13 USD), Booking (+ 4,15 Prozent auf 163,95 USD) und Airbnb (+ 4,02 Prozent auf 157,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Palo Alto Networks (-3,89 Prozent auf 374,74 USD), Intel (-3,45 Prozent auf 123,00 USD), Axon Enterprise (-3,35 Prozent auf 430,11 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,33 Prozent auf 751,66 USD) und Fortinet (-2,92 Prozent auf 173,46 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26.262.840 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,774 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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