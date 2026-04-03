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NASDAQ 100 im Blick

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

07.04.26 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus | finanzen.net

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.

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NASDAQ 100
24.202,4 PKT 10,2 PKT 0,04%
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Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24.202,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,341 Prozent tiefer bei 24.109,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.192,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24.209,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.779,85 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 24.643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.653,90 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Wert von 17.430,68 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,98 Prozent zurück. Bei 26.165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 6,21 Prozent auf 333,97 USD), CrowdStrike (+ 6,18 Prozent auf 423,23 USD), Palo Alto Networks (+ 4,89 Prozent auf 169,87 USD), Intel (+ 4,19 Prozent auf 52,91 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,11 Prozent auf 303,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Axon Enterprise (-9,73 Prozent auf 372,87 USD), Atlassian (-4,79 Prozent auf 64,83 USD), Enphase Energy (-4,76 Prozent auf 32,04 USD), Dollar Tree (-4,20 Prozent auf 106,42 USD) und CoStar Group (-4,12 Prozent auf 39,48 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.610.461 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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