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NASDAQ 100-Entwicklung

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

22.04.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.

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Indizes
NASDAQ 100
26.937,3 PKT 457,8 PKT 1,73%
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Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,73 Prozent fester bei 26.937,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,893 Prozent höher bei 26.715,92 Punkten in den Handel, nach 26.479,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 26.942,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.662,88 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 23.898,15 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 25.518,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18.276,41 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.942,13 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 12,01 Prozent auf 196,57 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,39 Prozent auf 179,36 USD), Micron Technology (+ 8,48 Prozent auf 487,48 USD), Intuitive Surgical (+ 7,16 Prozent auf 483,62 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,67 Prozent auf 303,46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-6,00 Prozent auf 179,40 USD), T-Mobile US (-3,31 Prozent auf 188,92 USD), Cognizant (-2,71 Prozent auf 58,81 USD), Marriott (-2,22 Prozent auf 367,13 USD) und Workday (-1,98 Prozent auf 126,60 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.242.128 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,178 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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