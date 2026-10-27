Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

NASDAQ 100-Performance im Blick

27.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,29 Prozent auf 29.651,44 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,457 Prozent höher bei 29.407,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29.273,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.340,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29.719,63 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.608,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28.039,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.821,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 17,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 11,22 Prozent auf 170,47 USD), Astera Labs (+ 10,47 Prozent auf 286,69 USD), Rocket Lab (+ 8,34 Prozent auf 58,31 USD), CoreWeave (+ 7,94 Prozent auf 59,57 USD) und Ferrovial International SE Registered (+ 7,29 Prozent auf 54,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Paychex (-5,57 Prozent auf 109,26 USD), Cintas (-4,93 Prozent auf 214,80 USD), Thomson Reuters (-4,64 Prozent auf 116,41 USD), Adobe (-3,97 Prozent auf 248,36 USD) und Intuit (-3,37 Prozent auf 328,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26.098.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net