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Index-Bewegung

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
171.48 EUR 15.24 EUR 9.75 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
402.00 EUR 42.00 EUR 11.67 %
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Apple Inc.
307.65 EUR -0.75 EUR -0.24 %
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Axon Enterprise
284.30 EUR -53.40 EUR -15.81 %
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CrowdStrike
199.74 EUR 5.80 EUR 2.99 %
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Kraft Heinz Company
22.28 EUR -0.45 EUR -2.00 %
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Lam Research Corp.
184.88 EUR 15.78 EUR 9.33 %
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Microchip Technology Inc.
51.88 EUR -8.45 EUR -14.01 %
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Micron Technology Inc.
630.80 EUR 45.80 EUR 7.83 %
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Monster Beverage Corp
40.83 EUR -1.83 EUR -4.29 %
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Nebius
119.66 EUR 13.44 EUR 12.65 %
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NVIDIA Corp.
172.04 EUR 10.04 EUR 6.20 %
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Sandisk Corp
770.00 EUR 40.00 EUR 5.48 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
103.80 EUR -0.30 EUR -0.29 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,176.04 USD 546.23 USD 2.05 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ 2,16 Prozent stärker bei 27.203,84 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent höher bei 27.045,26 Punkten, nach 26.629,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 26.952,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.316,09 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,75 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der NASDAQ 100 31.224,69 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der NASDAQ 100 29.373,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.130,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,93 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,67 Prozent auf 451,58 USD), Lam Research (+ 11,09 Prozent auf 205,73 USD), Airbnb (+ 10,79 Prozent auf 188,49 USD), Nebius (+ 10,54 Prozent auf 133,06 USD) und Sandisk (+ 10,08 Prozent auf 887,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-14,60 Prozent auf 326,69 USD), Microchip Technology (-6,14 Prozent auf 60,87 USD), Monster Beverage (-5,71 Prozent auf 45,10 USD), Thomson Reuters (-4,07 Prozent auf 113,30 USD) und Kraft Heinz Company (-3,71 Prozent auf 24,38 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.350.910 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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