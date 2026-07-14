Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

NASDAQ Composite aktuell

15.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite entwickelt sich aktuell positiv.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent höher bei 26.246,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,591 Prozent stärker bei 26.261,18 Punkten in den Handel, nach 26.107,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26.041,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.316,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,608 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.683,94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.016,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20.677,80 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AngioDynamics (+ 11,15 Prozent auf 14,45 USD), SMC (+ 10,12 Prozent auf 476,83 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,62) Prozent auf 17,38 USD), Blackbaud (+ 5,32 Prozent auf 31,49 USD) und Upbound Group (+ 5,22 Prozent auf 22,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-14,19 Prozent auf 23,17 USD), Methode Electronics (-11,48 Prozent auf 15,42 USD), NetApp (-9,99 Prozent auf 157,12 USD), Microvision (-9,63 Prozent auf 0,31 USD) und Erie Indemnity (-7,54 Prozent auf 220,48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13.200.021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net