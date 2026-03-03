DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.867 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl82,60 +0,8%Gold5.132 +0,9%
NASDAQ Composite-Marktbericht

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

04.03.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone | finanzen.net

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,29 Prozent aufwärts auf 22.807,48 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,463 Prozent höher bei 22.620,89 Punkten, nach 22.516,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22.570,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22.891,88 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,17 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 22.904,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23.505,14 Punkte auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 18.285,16 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,84 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.124,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,37 Prozent auf 146,44 USD), Ross Stores (+ 8,03 Prozent auf 213,52 USD), Photronics (+ 7,74 Prozent auf 37,99 USD), Elbit Systems (+ 7,52 Prozent auf 885,00 USD) und Compugen (+ 7,00 Prozent auf 2,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Daktronics (-11,13 Prozent auf 22,11 USD), AXT (-6,30 Prozent auf 39,13 USD), Manhattan Associates (-3,18 Prozent auf 143,54 USD), Nortech Systems (-2,44 Prozent auf 9,20 USD) und American Woodmark (-2,22 Prozent auf 46,74 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.162.055 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,815 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,82 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

