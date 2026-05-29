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Index-Bewegung

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

01.06.26 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ Composite machte zum Handelsschluss Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
6,86 USD -5,43 USD -44,18%
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Barrett Business Services Inc.
27,80 EUR 0,40 EUR 1,46%
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Cerus Corp.
2,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
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8,50 EUR 0,10 EUR 1,19%
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FormFactor Inc.
105,65 EUR 0,75 EUR 0,71%
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Innodata Inc.
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Nortech Systems Inc.
17,66 USD 2,73 USD 18,29%
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NVIDIA Corp.
192,68 EUR 10,82 EUR 5,95%
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Oracle Corp.
212,45 EUR 19,03 EUR 9,84%
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QUALCOMM Inc.
196,80 EUR -18,65 EUR -8,66%
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Salesforce
181,58 EUR 16,32 EUR 9,88%
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SIGA Technologies Inc.
4,44 USD -0,24 USD -5,13%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27.086,8 PKT 114,2 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent auf 27.086,81 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,074 Prozent auf 26.952,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26.972,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.913,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.190,21 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.114,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 22.668,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 19.113,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16,57 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nortech Systems (+ 18,29 Prozent auf 17,66 USD), Ceva (+ 11,83 Prozent auf 44,71 USD), Oracle (+ 9,91 Prozent auf 248,15 USD), Innodata (+ 9,85 Prozent auf 115,32 USD) und Salesforce (+ 9,68 Prozent auf 209,60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-44,18 Prozent auf 6,86 USD), QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), FormFactor (-7,64 Prozent auf 115,07 USD), Nissan Motor (-6,78 Prozent auf 2,36 USD) und Cerus (-6,58 Prozent auf 2,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53.749.730 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
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