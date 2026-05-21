Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus
Schlussendlich agierten die Anleger in New York vorsichtiger.
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Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 26.293,10 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,482 Prozent schwächer bei 26.143,62 Punkten, nach 26.270,36 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26.039,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.403,57 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,014 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.259,96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22.886,07 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 18.872,64 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,16 Prozent zu Buche. Bei 26.707,14 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15,69 Prozent auf 121,02 USD), Comtech Telecommunications (+ 15,34 Prozent auf 4,21 USD), Ballard Power (+ 14,08) Prozent auf 5,43 USD), Lifecore Biomedical (+ 8,97 Prozent auf 4,98 USD) und TransAct Technologies (+ 8,89 Prozent auf 3,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intuit (-20,02 Prozent auf 307,07 USD), Astronics (-6,00 Prozent auf 79,89 USD), Roivant Sciences (-4,72 Prozent auf 30,88 USD), Blackbaud (-4,64 Prozent auf 29,62 USD) und Amkor Technology (-3,78 Prozent auf 65,90 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.384.056 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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