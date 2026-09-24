Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone

Kursentwicklung

24.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26.939,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,748 Prozent tiefer bei 26.734,51 Punkten in den Handel, nach 26.936,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.706,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.971,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,809 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 25.980,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.476,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22.497,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15,94 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.288,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 6,82 Prozent auf 9,24 USD), Elron Electronic Industries (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD), Corcept Therapeutics (+ 4,93 Prozent auf 118,51 USD), BlackBerry (+ 4,18 Prozent auf 8,73 USD) und AXT (+ 4,00 Prozent auf 75,90 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-18,56 Prozent auf 1,36 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-12,78 Prozent auf 22,18 USD), Donegal Group B (-10,26 Prozent auf 17,41 USD), Akamai (-6,78 Prozent auf 110,41 USD) und Cogent Communications (-6,03 Prozent auf 7,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.002.381 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net