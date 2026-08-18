Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags in Grün

NASDAQ Composite-Entwicklung

27.08.26 17:59 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,29 Prozent aufwärts auf 26.466,28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,868 Prozent auf 26.356,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26.130,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.273,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.493,67 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24.932,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 26.674,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.590,14 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,90 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 20,07 Prozent auf 246,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,42 Prozent auf 138,49 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,03 USD), NVIDIA (+ 7,58 Prozent auf 225,55 USD) und 3D Systems (+ 6,82 Prozent auf 3,53 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-7,02 Prozent auf 22,91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,16 Prozent auf 9,67 USD), SIGA Technologies (-3,09 Prozent auf 2,98 USD), Compugen (-2,82 Prozent auf 2,76 USD) und NetApp (-2,78 Prozent auf 188,46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.542.539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net