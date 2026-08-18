Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

NASDAQ Composite im Blick

27.08.26 22:32 Uhr

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Donnerstag aufwärts.

Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,57 Prozent auf 26.541,35 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,868 Prozent höher bei 26.356,98 Punkten, nach 26.130,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.553,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.273,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24.932,08 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.674,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21.590,14 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,54 Prozent auf 137,40 USD), BlackBerry (+ 11,04 Prozent auf 8,65 USD) und NVIDIA (+ 8,74 Prozent auf 227,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Red Robin Gourmet Burgers (-6,64 Prozent auf 9,42 USD), American Eagle Outfitters (-5,12 Prozent auf 16,69 USD), AmeriServ Financial (-4,53 Prozent auf 4,85 USD), Expedia (-4,35 Prozent auf 318,92 USD) und Donegal Group B (-4,02 Prozent auf 23,65 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 77.767.457 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,54 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net