DAX 24.897 -2,2%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,12 -3,5%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.303 -2,2%Euro 1,1419 +0,1%Öl 79,5 +4,6%Gold 4.078 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

So performte der NASDAQ Composite am Mittwoch zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
97.50 EUR 2.00 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Akamai Inc.
110.50 EUR 10.08 EUR 10.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Align Technology Inc.
152.20 EUR -9.35 EUR -5.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
10.12 EUR -0.20 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.85 EUR -0.20 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Elron Electronic Industries Ltd.
1.24 USD -0.27 USD -17.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EZCORP Inc.
30.48 EUR -0.06 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lifecore Biomedical
4.16 EUR -0.14 EUR -3.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
39.85 EUR 1.93 EUR 5.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0.32 EUR 0.00 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
179.44 EUR 7.70 EUR 4.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
7.71 EUR 0.53 EUR 7.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.54 USD -0.13 USD -3.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ultra Clean Holdings Inc.
76.88 EUR -7.74 EUR -9.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25,870.65 USD 51.96 USD 0.2 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,20 Prozent höher bei 25.870,65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 25.704,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25.818,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25.526,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.896,07 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,496 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25.929,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22.635,00 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 08.07.2025, mit 20.418,46 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultra Clean (+ 11,16 Prozent auf 100,91 USD), Akamai (+ 10,67 Prozent auf 126,57 USD), Methanex (+ 6,35 Prozent auf 48,87 USD), Cogent Communications (+ 6,05 Prozent auf 12,36 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6,01 Prozent auf 9,70 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-17,88 Prozent auf 1,24 USD), EZCORP (-9,26 Prozent auf 32,16 USD), Lifecore Biomedical (-5,97 Prozent auf 4,57 USD), Agilysys (-5,80 Prozent auf 106,29 USD) und Align Technology (-5,69 Prozent auf 174,68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37.708.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,143 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets