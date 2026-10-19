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NASDAQ Composite-Entwicklung

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Der NASDAQ Composite steigt am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.54 USD -0.21 USD -7.64 %
Charts | News | Analysen
AmeriServ Financial Inc.
4.23 USD -0.31 USD -6.83 %
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AXT Inc.
53.72 EUR 5.44 EUR 11.27 %
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Cogent Communications Holdings Inc
6.98 EUR -0.10 EUR -1.38 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.24 EUR -0.04 EUR -3.12 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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FormFactor Inc.
94.88 EUR 3.18 EUR 3.47 %
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Intel Corp.
84.33 EUR 4.01 EUR 4.99 %
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NVIDIA Corp.
195.62 EUR 4.44 EUR 2.32 %
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Rambus Inc.
83.56 EUR 1.06 EUR 1.28 %
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Resources Connection Inc.
2.24 EUR 0.02 EUR 0.90 %
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SIGA Technologies Inc.
3.16 USD -0.01 USD -0.32 %
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Silgan Holdings Inc.
33.40 EUR 0.40 EUR 1.21 %
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TTM Technologies Inc.
88.40 EUR -1.72 EUR -1.91 %
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Werner Enterprises Inc.
29.20 EUR -0.40 EUR -1.35 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,509.48 USD 369.44 USD 1.41 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,70 Prozent höher bei 26.583,87 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,977 Prozent auf 26.395,29 Punkte an der Kurstafel, nach 26.140,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.344,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.613,15 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.522,55 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.520,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.679,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,41 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 13,83 Prozent auf 58,59 USD), FormFactor (+ 8,80 Prozent auf 114,25 USD), Rambus (+ 7,56 Prozent auf 93,85 USD), Silgan (+ 6,90 Prozent auf 40,41 USD) und TTM Technologies (+ 6,49 Prozent auf 99,97 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AmeriServ Financial (-6,83 Prozent auf 4,23 USD), Cogent Communications (-4,96 Prozent auf 7,67 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,00 Prozent auf 2,64 USD), Comtech Telecommunications (-3,60 Prozent auf 1,34 USD) und Werner Enterprises (-3,57 Prozent auf 31,64 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.310.641 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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