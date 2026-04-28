Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels stärker

NASDAQ Composite im Blick

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,89 Prozent fester bei 24.892,31 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,757 Prozent stärker bei 24.859,94 Punkten, nach 24.673,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.491,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.935,59 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,374 Prozent. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 20.794,64 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 23.461,82 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17.446,34 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,13 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.935,59 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell QUALCOMM (+ 15,12 Prozent auf 179,58 USD), TTM Technologies (+ 15,07 Prozent auf 158,22 USD), inTest (+ 14,60 Prozent auf 19,00 USD), 3D Systems (+ 13,89 Prozent auf 2,46 USD) und American Superconductor (+ 12,24 Prozent auf 53,54 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen InterDigital (-15,91 Prozent auf 296,56 USD), Sangamo Therapeutics (-10,24 Prozent auf 0,12 USD), Blackbaud (-4,79 Prozent auf 37,17 USD), NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD) und Donegal Group A (-4,59 Prozent auf 16,82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.933.335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,439 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net