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Pluszeichen in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

Pluszeichen in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

Der S&P 500 gewinnt am Montag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
55.61 EUR -2.96 EUR -5.05 %
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Chipotle Mexican Grill Inc.
28.95 EUR -1.15 EUR -3.82 %
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Coherent Corp.
260.00 EUR 22.00 EUR 9.24 %
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DXC Technology
8.19 EUR 0.14 EUR 1.80 %
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Global Payments Inc.
71.00 EUR 1.80 EUR 2.60 %
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Home Depot
298.90 EUR -1.35 EUR -0.45 %
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Honeywell Aerospace
174.28 EUR -9.72 EUR -5.28 %
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IPG Photonics CorpShs
90.56 EUR 2.38 EUR 2.70 %
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Lumentum Holdings Inc
690.70 EUR 60.90 EUR 9.67 %
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NVIDIA Corp.
177.68 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Perrigo Company PLC
9.20 EUR -0.33 EUR -3.44 %
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Sandisk Corp
1,200.00 EUR -60.00 EUR -4.76 %
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Teradyne Inc.
293.85 EUR 31.15 EUR 11.86 %
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Indizes
S&P 500
7,451.11 USD -6.58 USD -0.09 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,21 Prozent stärker bei 7.473,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,651 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,453 Prozent auf 7.491,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7.457,69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.461,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.513,23 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der S&P 500 7.500,58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wurde der S&P 500 mit 7.109,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6.296,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,96 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 6,96 Prozent auf 783,84 USD), Global Payments (+ 6,08 Prozent auf 82,55 USD), Sandisk (+ 5,71 Prozent auf 1.432,19 USD), Coherent (+ 5,29 Prozent auf 292,28 USD) und Teradyne (+ 4,75 Prozent auf 337,66 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Honeywell Aerospace (-5,54 Prozent auf 199,90 USD), IPG Photonics (-4,96 Prozent auf 99,16 USD), Carvana (-4,17 Prozent auf 64,53 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,07 Prozent auf 33,04 USD) und Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9.685.536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Perrigo Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets