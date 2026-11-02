Pluszeichen in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

NYSE-Handel im Blick

02.11.26 17:59 Uhr

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,58 Prozent höher bei 7.624,05 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,584 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,467 Prozent höher bei 7.615,47 Punkten, nach 7.580,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.610,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.662,23 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7.489,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.840,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,16 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Alaska Air Group (+ 9,47 Prozent auf 39,09 USD), CBRE Group A (+ 7,07 Prozent auf 137,96 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,86 Prozent auf 1.294,80 USD) und United Airlines (+ 6,40 Prozent auf 110,91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Lumentum (-12,82 Prozent auf 732,90 USD), Cerebras Systems (-8,55 Prozent auf 99,85 USD), Everpure A (-7,26 Prozent auf 117,76 USD), Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 182,20 USD) und Seagate Technology (-5,92 Prozent auf 606,40 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.609.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,493 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net