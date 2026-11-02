DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,03 -2,3%Nas 25.455 +0,1%Bitcoin 68.689 -2,0%Euro 1,1195 -0,1%Öl 104,4 -11,2%Gold 3.955 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NYSE-Handel im Blick

Pluszeichen in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

Pluszeichen in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alaska Air Group Inc.
32.26 EUR 0.39 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
300.95 EUR -7.50 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
CBRE Group Inc. (A)
115.05 EUR 0.70 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Cerebras Systems Inc
98.26 USD -10.92 USD -10.00 %
Charts | News | Analysen
Everpure Inc Registered Shs -A-
105.55 EUR -8.10 EUR -7.13 %
Charts | News | Analysen
Fox Corp B
49.80 EUR -0.70 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
55.59 EUR -2.92 EUR -4.99 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
629.30 EUR -108.10 EUR -14.66 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
160.14 EUR -13.86 EUR -7.97 %
Charts | News | Analysen
Monolithic Power Systems Inc.
1,166.00 EUR 115.00 EUR 10.94 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
540.00 EUR -34.00 EUR -5.92 %
Charts | News | Analysen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
97.60 EUR 4.80 EUR 5.17 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.55 EUR 0.05 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,598.22 USD 18.15 USD 0.24 %
News | Analysen

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,58 Prozent höher bei 7.624,05 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,584 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,467 Prozent höher bei 7.615,47 Punkten, nach 7.580,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.610,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.662,23 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7.489,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.840,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,16 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), Alaska Air Group (+ 9,47 Prozent auf 39,09 USD), CBRE Group A (+ 7,07 Prozent auf 137,96 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,86 Prozent auf 1.294,80 USD) und United Airlines (+ 6,40 Prozent auf 110,91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Lumentum (-12,82 Prozent auf 732,90 USD), Cerebras Systems (-8,55 Prozent auf 99,85 USD), Everpure A (-7,26 Prozent auf 117,76 USD), Marvell Technology (-7,23 Prozent auf 182,20 USD) und Seagate Technology (-5,92 Prozent auf 606,40 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.609.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,493 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle Intel Aktie News

Werbung

Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.