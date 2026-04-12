Pluszeichen in New York: S&P 500 fester
Der S&P 500 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.
Werte in diesem Artikel
Um 17:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 6.818,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55,140 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 6.799,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6.816,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.790,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.830,41 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der S&P 500 bei 6.632,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.963,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.363,36 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,588 Prozent nach unten. 7.002,28 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Leggett Platt (+ 13,16 Prozent auf 11,31 USD), Oracle (+ 8,91 Prozent auf 150,40 USD), Albemarle (+ 8,05 Prozent auf 187,61 USD), AppLovin (+ 6,75 Prozent auf 417,78 USD) und ServiceNow (+ 6,70 Prozent auf 88,56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Fastenal (-7,42 Prozent auf 45,52 USD), ConAgra Foods (-6,16 Prozent auf 14,25 USD), Newmont (-4,31 Prozent auf 115,69 USD), General Mills (-4,07 Prozent auf 34,14 USD) und Gap (-4,07 Prozent auf 25,23 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.190.625 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: A.O. Smith und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf A.O. Smith
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A.O. Smith
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere A.O. Smith News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com