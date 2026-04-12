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Marktbericht

Pluszeichen in New York: S&P 500 fester

13.04.26 18:00 Uhr
Pluszeichen in New York: S&P 500 fester | finanzen.net

Der S&P 500 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.O. Smith Corp.
55,52 EUR -1,44 EUR -2,53%
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Albemarle Corp.
160,25 EUR 10,10 EUR 6,73%
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AppLovin Corp
332,15 EUR -1,85 EUR -0,55%
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Fastenal Co.
39,01 EUR -2,87 EUR -6,85%
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0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
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Gap Inc.
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General Mills Inc.
29,19 EUR -1,39 EUR -4,55%
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Leggett & Platt Inc.
9,35 EUR 0,84 EUR 9,90%
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Newmont Corporation
99,26 EUR -3,28 EUR -3,20%
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NVIDIA Corp.
160,80 EUR 0,06 EUR 0,04%
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Oracle Corp.
128,38 EUR 9,50 EUR 7,99%
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Perrigo Company PLC
9,08 EUR 0,18 EUR 1,98%
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ServiceNow Inc
75,50 EUR 5,14 EUR 7,31%
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Indizes
S&P 500
6.824,1 PKT 7,2 PKT 0,11%
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Um 17:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 6.818,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55,140 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 6.799,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6.816,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.790,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.830,41 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der S&P 500 bei 6.632,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.963,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.363,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,588 Prozent nach unten. 7.002,28 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Leggett Platt (+ 13,16 Prozent auf 11,31 USD), Oracle (+ 8,91 Prozent auf 150,40 USD), Albemarle (+ 8,05 Prozent auf 187,61 USD), AppLovin (+ 6,75 Prozent auf 417,78 USD) und ServiceNow (+ 6,70 Prozent auf 88,56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Fastenal (-7,42 Prozent auf 45,52 USD), ConAgra Foods (-6,16 Prozent auf 14,25 USD), Newmont (-4,31 Prozent auf 115,69 USD), General Mills (-4,07 Prozent auf 34,14 USD) und Gap (-4,07 Prozent auf 25,23 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.190.625 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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