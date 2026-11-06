Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zu

Index im Blick

06.11.26 20:02 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag springt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,78 Prozent auf 7.411,14 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,363 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,172 Prozent fester bei 7.366,39 Punkten in den Handel, nach 7.353,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.369,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.444,20 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der S&P 500 7.818,93 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.709,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.720,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 14,04 Prozent auf 193,60 USD), Airbnb (+ 11,82 Prozent auf 190,24 USD), NRG Energy (+ 10,48 Prozent auf 88,99 USD), AppLovin (+ 9,77 Prozent auf 390,88 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,13 Prozent auf 441,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Microchip Technology (-11,69 Prozent auf 57,27 USD), Centene (-6,43 Prozent auf 69,40 USD), Gartner (-5,88 Prozent auf 186,42 USD), DexCom (-5,14 Prozent auf 80,12 USD) und Charter A (-5,05 Prozent auf 119,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.670.054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net