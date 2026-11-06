DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.672 +1,5%Bitcoin 67.984 +0,6%Euro 1,1138 -0,7%Öl 98,4 +0,1%Gold 4.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zu

Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zu

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
171.48 EUR 15.24 EUR 9.75 %
Charts | News | Analysen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
403.80 EUR 43.80 EUR 12.17 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
308.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
AppLovin Corp
355.55 EUR 40.50 EUR 12.86 %
Charts | News | Analysen
Broadridge Financial Solutions IncShs
168.10 EUR -3.20 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Centene Corp.
66.16 EUR -2.50 EUR -3.64 %
Charts | News | Analysen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
110.62 EUR 3.40 EUR 3.17 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
168.55 EUR 13.55 EUR 8.74 %
Charts | News | Analysen
DexCom Inc.
71.80 EUR -3.40 EUR -4.52 %
Charts | News | Analysen
Gartner Inc.
171.20 EUR -14.05 EUR -7.58 %
Charts | News | Analysen
Microchip Technology Inc.
52.44 EUR -7.89 EUR -13.08 %
Charts | News | Analysen
NRG Energy Inc.
73.88 EUR 2.62 EUR 3.68 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
168.80 EUR 6.80 EUR 4.20 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
6.20 EUR -0.43 EUR -6.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,401.99 USD 48.26 USD 0.66 %
News | Analysen

Am Freitag springt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,78 Prozent auf 7.411,14 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63,363 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,172 Prozent fester bei 7.366,39 Punkten in den Handel, nach 7.353,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.369,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.444,20 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der S&P 500 7.818,93 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.709,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.720,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 14,04 Prozent auf 193,60 USD), Airbnb (+ 11,82 Prozent auf 190,24 USD), NRG Energy (+ 10,48 Prozent auf 88,99 USD), AppLovin (+ 9,77 Prozent auf 390,88 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,13 Prozent auf 441,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Microchip Technology (-11,69 Prozent auf 57,27 USD), Centene (-6,43 Prozent auf 69,40 USD), Gartner (-5,88 Prozent auf 186,42 USD), DexCom (-5,14 Prozent auf 80,12 USD) und Charter A (-5,05 Prozent auf 119,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.670.054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.