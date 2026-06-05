Pluszeichen in New York: S&P 500 liegt im Plus

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 gewinnt aktuell an Wert.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,79 Prozent auf 7.441,82 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 60,635 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,838 Prozent auf 7.445,59 Punkte an der Kurstafel, nach 7.383,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.420,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.466,81 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 7.398,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.740,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.000,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,51 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 18,40 Prozent auf 238,00 USD), Intel (+ 12,62 Prozent auf 111,69 USD), Micron Technology (+ 10,76 Prozent auf 957,01 USD), KLA-Tencor (+ 9,80 Prozent auf 2.118,27 USD) und Applied Materials (+ 9,13 Prozent auf 494,37 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Hershey (-3,74 Prozent auf 177,67 USD), TE Connectivity (-3,70 Prozent auf 204,78 USD), Vulcan Materials (-3,37 Prozent auf 271,91 USD), Akamai (-3,27 Prozent auf 144,44 USD) und Martin Marietta Materials (-3,08 Prozent auf 558,11 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 15.924.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,310 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net