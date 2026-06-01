DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -5,5%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin58.083 -5,3%Euro1,1633 ±-0,0%Öl95,84 +0,6%Gold4.488 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX mit Gewinnen -- US-Börsen mit Plus -- Anthropic steuert auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung
Rückenwind für heiß erwartete SpaceX-Aktie: Früher NVIDIA-Befürworter setzt auf die "Space Frontier" der KI Rückenwind für heiß erwartete SpaceX-Aktie: Früher NVIDIA-Befürworter setzt auf die "Space Frontier" der KI
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Performance

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

02.06.26 22:33 Uhr
Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus | finanzen.net

In New York war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
55,73 EUR -7,56 EUR -11,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
236,52 USD 23,24 USD 10,90%
Charts|News|Analysen
Cognizant Corp.
48,76 EUR 0,73 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
368,00 EUR 56,40 EUR 18,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
172,04 EUR 20,66 EUR 13,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
378,55 EUR -24,85 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -18,18%
Charts|News|Analysen
Hewlett Packard Enterprise Co.
47,97 EUR 7,97 EUR 19,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
23,51 EUR -1,56 EUR -6,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
274,05 EUR -37,95 EUR -12,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
888,70 EUR 106,10 EUR 13,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
190,76 EUR -1,92 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
18,17 EUR -1,91 EUR -9,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,94 EUR -0,06 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.609,8 PKT 9,8 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Letztendlich beendete der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 7.609,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,739 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,084 Prozent tiefer bei 7.593,61 Punkten, nach 7.599,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.582,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.620,90 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der S&P 500 bei 7.230,12 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 6.881,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.935,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 19,47 Prozent auf 56,15 USD), Coherent (+ 17,63 Prozent auf 426,89 USD), Lumentum (+ 13,72 Prozent auf 1.029,15 USD), Corning (+ 13,41 Prozent auf 200,40 USD) und Cerebras Systems (+ 10,90 Prozent auf 236,52 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Trade Desk A (-9,13 Prozent auf 21,10 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Carvana (-7,61 Prozent auf 65,60 USD), HP (-6,99 Prozent auf 27,29 USD) und Dell Technologies (-6,58 Prozent auf 435,31 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 48.121.612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,386 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen