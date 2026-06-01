Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

S&P 500-Performance

In New York war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 7.609,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,739 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,084 Prozent tiefer bei 7.593,61 Punkten, nach 7.599,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.582,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.620,90 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der S&P 500 bei 7.230,12 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 6.881,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.935,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 19,47 Prozent auf 56,15 USD), Coherent (+ 17,63 Prozent auf 426,89 USD), Lumentum (+ 13,72 Prozent auf 1.029,15 USD), Corning (+ 13,41 Prozent auf 200,40 USD) und Cerebras Systems (+ 10,90 Prozent auf 236,52 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Trade Desk A (-9,13 Prozent auf 21,10 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Carvana (-7,61 Prozent auf 65,60 USD), HP (-6,99 Prozent auf 27,29 USD) und Dell Technologies (-6,58 Prozent auf 435,31 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 48.121.612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,386 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net