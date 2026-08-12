Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Index-Performance im Blick

12.08.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 machte am Mittwoch Gewinne.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent stärker bei 7.748,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,512 Prozent auf 7.767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.728,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.766,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.737,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,042 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7.575,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.400,96 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 6.445,76 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.793,68 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 19,02 Prozent auf 37,61 USD), Lumentum (+ 13,63 Prozent auf 932,47 USD), Cerebras Systems (+ 11,63 Prozent auf 262,06 USD), Dell Technologies (+ 9,87 Prozent auf 484,50 USD) und Coherent (+ 8,24 Prozent auf 355,64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Texas Pacific Land (-6,08 Prozent auf 342,77 USD), Cencora (-5,90 Prozent auf 314,17 USD), Charter A (-4,74 Prozent auf 150,22 USD), AppLovin (-4,68 Prozent auf 303,76 USD) und Tapestry (-4,24 Prozent auf 153,74 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 61.853.480 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net