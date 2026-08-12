DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.050 +0,2%Euro 1,1524 -0,0%Öl 88,1 -1,0%Gold 4.407 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der S&P 500 machte am Mittwoch Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
267.00 EUR -8.15 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cencora
285.10 EUR 6.30 EUR 2.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
262.06 USD 27.30 USD 11.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
136.20 EUR 3.98 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
309.90 EUR 31.90 EUR 11.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
419.70 EUR 34.25 EUR 8.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -33.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
88.54 EUR 4.31 EUR 5.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
J. M. Smucker Co.
100.35 EUR -0.80 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
804.90 EUR 99.40 EUR 14.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.56 EUR 4.70 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
32.70 EUR 5.76 EUR 21.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tapestry
138.80 EUR -3.15 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
315.00 EUR 12.80 EUR 4.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6.11 EUR 0.07 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,748.50 USD 20.30 USD 0.26 %
News | Analysen

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent stärker bei 7.748,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,512 Prozent auf 7.767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.728,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.766,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.737,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,042 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7.575,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.400,96 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 6.445,76 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.793,68 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 19,02 Prozent auf 37,61 USD), Lumentum (+ 13,63 Prozent auf 932,47 USD), Cerebras Systems (+ 11,63 Prozent auf 262,06 USD), Dell Technologies (+ 9,87 Prozent auf 484,50 USD) und Coherent (+ 8,24 Prozent auf 355,64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Texas Pacific Land (-6,08 Prozent auf 342,77 USD), Cencora (-5,90 Prozent auf 314,17 USD), Charter A (-4,74 Prozent auf 150,22 USD), AppLovin (-4,68 Prozent auf 303,76 USD) und Tapestry (-4,24 Prozent auf 153,74 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 61.853.480 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research