Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

S&P 500-Marktbericht

02.09.26 22:33 Uhr

Am Mittwoch wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,765 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,120 Prozent auf 7.640,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.631,47 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.633,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.681,19 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der S&P 500 bei 7.609,78 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 6.415,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,78 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 15,81 Prozent auf 492,20 USD), Reddit (+ 9,31 Prozent auf 158,10 USD), Charter A (+ 8,74 Prozent auf 158,97 USD), Cerebras Systems (+ 6,89 Prozent auf 184,52 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Edison International (-6,14 Prozent auf 55,19 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD) und Omnicom Group (-5,03 Prozent auf 81,76 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33.907.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net