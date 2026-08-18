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S&P 500-Marktbericht

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Casey's General Stores Inc
669.00 EUR 27.40 EUR 4.27 %
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Cerebras Systems Inc
184.52 USD 11.90 USD 6.89 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
125.06 EUR -3.60 EUR -2.80 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
191.40 EUR -12.60 EUR -6.18 %
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Dell Technologies
420.05 EUR 29.95 EUR 7.68 %
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Edison International
47.32 EUR -1.19 EUR -2.45 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 25.0 %
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Lumen Technologies Inc Registered Shs
5.45 EUR 0.13 EUR 2.44 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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Omnicom Group Inc.
73.98 EUR -0.24 EUR -0.32 %
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Palantir
146.44 EUR -8.56 EUR -5.52 %
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Palo Alto Networks Inc
283.30 EUR -27.85 EUR -8.95 %
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Reddit
123.00 EUR -3.00 EUR -2.38 %
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Western Union Company
6.14 EUR -0.08 EUR -1.35 %
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Indizes
S&P 500
7,666.60 USD 35.13 USD 0.46 %
News | Analysen

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,765 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,120 Prozent auf 7.640,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.631,47 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.633,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.681,19 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der S&P 500 bei 7.609,78 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 6.415,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,78 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 15,81 Prozent auf 492,20 USD), Reddit (+ 9,31 Prozent auf 158,10 USD), Charter A (+ 8,74 Prozent auf 158,97 USD), Cerebras Systems (+ 6,89 Prozent auf 184,52 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Edison International (-6,14 Prozent auf 55,19 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD) und Omnicom Group (-5,03 Prozent auf 81,76 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33.907.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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