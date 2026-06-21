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S&P 500-Performance im Fokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
47.59 EUR -0.53 EUR -1.10 %
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CarMax Inc.
44.19 EUR 0.38 EUR 0.87 %
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Cerebras Systems Inc
215.08 USD 16.55 USD 8.34 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
238.50 EUR 7.50 EUR 3.25 %
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DXC Technology
8.00 EUR -0.22 EUR -2.62 %
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Fortinet Inc
144.46 EUR 8.08 EUR 5.92 %
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Gilead Sciences Inc.
114.96 EUR -1.78 EUR -1.52 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
585.30 EUR 34.00 EUR 6.17 %
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Moderna Inc
59.60 EUR -6.23 EUR -9.46 %
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NVIDIA Corp.
184.50 EUR 6.64 EUR 3.73 %
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Palo Alto Networks Inc
285.00 EUR -9.25 EUR -3.14 %
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6.77 EUR -0.04 EUR -0.62 %
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Weyerhaeuser Co.
20.07 EUR 0.32 EUR 1.62 %
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Indizes
S&P 500
7,575.39 USD 31.75 USD 0.42 %
News | Analysen

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 7.575,39 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,998 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,079 Prozent fester bei 7.549,60 Punkten in den Handel, nach 7.543,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.579,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.508,16 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,912 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.266,99 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 6.816,89 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Stand von 6.280,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 8,34 Prozent auf 215,08 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,97 Prozent auf 669,21 USD), Advance Auto Parts (+ 5,36 Prozent auf 57,95 USD), CarMax (+ 4,86 Prozent auf 53,49 USD) und Weyerhaeuser (+ 4,22 Prozent auf 23,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Moderna (-10,83 Prozent auf 68,27 USD), Datadog A (-4,26 Prozent auf 257,54 USD), Fortinet (-3,80 Prozent auf 157,51 USD), Gilead Sciences (-3,72 Prozent auf 129,83 USD) und Palo Alto Networks (-3,67 Prozent auf 325,91 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32.994.247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,318 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,73 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets