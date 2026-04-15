Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

Index im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,20 Prozent fester bei 7.126,06 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 56,440 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,633 Prozent fester bei 7.085,86 Punkten in den Handel, nach 7.041,28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.074,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.147,52 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 4,70 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der S&P 500 6.716,09 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 6.940,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.282,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.147,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Alaska Air Group (+ 10,33 Prozent auf 45,40 USD), Leggett Platt (+ 7,80 Prozent auf 12,03 USD), Bath Body Works (+ 7,59 Prozent auf 19,41 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 7,34 Prozent auf 285,48 USD) und United Airlines (+ 7,12 Prozent auf 101,80 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Lyondellbasell Industries (-11,98 Prozent auf 66,27 USD), Dow (-10,82 Prozent auf 35,60 USD), Netflix (-9,72 Prozent auf 97,31 USD), CF Industries (-9,65 Prozent auf 112,68 USD) und Albemarle (-8,29 Prozent auf 197,75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42.190.287 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net